Penyanyi asal Milli Vanilli meninggal kerana Covid-19, Berita Gaya Hidup - BeritaHarian.sg

JOHN Davis, salah seorang penyanyi yang meminjamkan suaranya kepada kumpulan pop masyhur sekitar penghujung 1980-an, Milli Vanilli, dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19.

Menurut laporan The New York Post, berita kematian Davis dikongsi anaknya, Jasmin di akaun Facebook miliknya pada Isnin (24 Mei).

"Bapa saya telah meninggal dunia akibat Covid-19. Sepanjang hayatnya, bapa saya telah menggembirakan ramai orang menerusi gelak tawanya serta senyumannya terutamanya melalui muzik.

Kumpulan Milli Vanilli yang dijayakan Rob Pilatus dan Fabrice Morvan mula diperkenalkan pada 1988 di Eropah sebelum menguasai carta di Amerika Syarikat setahun kemudian dengan album Girl You Know It's True.

Sebanyak 11 juta album tersebut terjual sehingga mereka berjaya memenangi Anugerah Grammy pada 1990.

Nama Davis dan beberapa penyanyi lain yang 'meminjam suara' mereka dalam album 'Girl You Know It's True' hanya disenaraikan sebagai penyanyi latar dalam kulit album berkenaan.

Bagaimanapun, rahsia Pilatus dan Morvan menggunakan suara orang lain semasa rakaman album terdedah kepada umum apabila rakaman rosak dimainkan secara tidak sengaja semasa mereka mengadakan konsert pada tahun yang sama.

Susulan kejadian itu, anugerah yang diraih Pilatus dan Morvan telah ditarik balik.

Usaha penerbit kumpulan tersebut, Frank Farian untuk kembali ke dunia hiburan menerusi 'The Real Milli Vanilli' yang memaparkan penyanyi sebenar, Davis dan Brad Howell, tidak berjaya.

Album mereka The Moment of Truth tidak dapat tandingi kejayaan yang dicapai Pilatus dan Morgan. - Agensi berita