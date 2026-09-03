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Permainan meja galak kreativiti, perkaya kosa kata
Turut erat hubungan keluarga, selain bantu anak kurang tekanan, elak guna peranti digital
Encik Hassan Hasaa’ree Ali (tengah) bermain permainan meja Dungeons & Dragons bersama anak-anaknya, Siti Soffiyah Hasaa’ree, 12 tahun, dan Ahmad Isa Hasaa’ree, tujuh tahun. - Foto ihsan HASSAN HASAA’REE ALI
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Jarang seorang bapa membiarkan anak-anaknya melakukan apa sahaja yang mereka mahu hingga keadaan menjadi huru-hara.
Kemudian bapa itu membiarkan sahaja anak-anaknya menghadapi akibat daripada tindakan mereka itu.
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