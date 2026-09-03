Jarang seorang bapa membiarkan anak-anaknya melakukan apa sahaja yang mereka mahu hingga keadaan menjadi huru-hara.

Kemudian bapa itu membiarkan sahaja anak-anaknya menghadapi akibat daripada tindakan mereka itu.

Laporan berkaitan
Persiap ‘bayi pandemik’ dengan keyakinan diri jelang Darjah 1Sep 3, 2026 | 5:30 AM
Teater bina empati dan emosi anakSep 3, 2026 | 5:30 AM
DNA Dunia Anakpermainan