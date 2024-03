Dibelenggu dengan stres persiapan bagi menghadapi peperiksaan Sijil Am Pelajaran (GCE) peringkat ‘A’ hampir dua tahun lalu, saya sering mendapati diri saya asyik menyelami lirik lagu, ‘This Is Me Trying, sebagai sumber perangsang untuk terus berjuang.

Meskipun begitu, saya tidak pernah terfikir berjaya merebut peluang untuk menyaksikan bintang sensasi, Taylor Swift di konsert global, ‘Eras Tour’ pada 3 Mac.