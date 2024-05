Pesta Raya – Festival

Seni Melayu 2024

Raikan kepelbagaian ikon masyarakat Melayu menerusi persembahan teater, tarian dan muzik Nusantara di acara tahunan, Pesta Raya – Festival Seni Melayu 2024 anjuran Esplanade-Teater di Persisiran dari 9 hingga 12 Mei ini. Pelbagai program percuma tersedia untuk penonton.

Antaranya, saksikan dua kumpulan dikir barat terkemuka di Singapura, Kelana Purba dan Makyong Kedek, yang akan menyampaikan gaya unik mereka dalam santapan visual dan muzik menerusi persembahan ‘Sanggar Seni’ dari 9 hingga 12 Mei di Esplanade Courtyard.

Kumpulan tarian setempat, DIAN Dancers, pula akan menyampaikan persembahan tarian, ‘Dinamika!’, yang menggabungkan muzik siaran langsung di bawah arahan Lenny Karmila, memaparkan unsur seni kesusasteraan Melayu seperti syair, pantun, dan lagu-lagu tradisional.

Ada juga acara bercerita, ‘Tales from the Nusantara: The Legend of Hang Tuah and the White Crocodile’, yang disampaikan Taman Warisan Melayu dan tukang cerita, Hafiz Rashid pada 10 dan 11 Mei, 11.45 pagi, 1.15 petang dan 3 petang; dan 12 Mei, 11.45 pagi, 1.15 petang, 3 petang dan 4 petang di PIP’s Playbox.

Pelbagai persembahan percuma lain turut disediakan. Layari laman web, esplanade.com untuk maklumat lanjut.

Tarikh: 9 hingga 12 Mei

Tempat: Esplanade-Teater di Persisiran

Ada acara percuma dan yang perlu dibayar.

Kembara Warisan

Kampung Melayu

Terokai Pulau Ubin dengan keturunan orang pulau tersebut sempena Pesta Warisan Singapura (SHF).

Peserta akan dibawa menerokai kampung Melayu terakhir di kepulauan Singapura yang masih wujud, serta mendengar kisah mengenai sejarah, penduduk dan budaya kampung itu.

Daftar di laman web https://bh.sg/vgdF

Tarikh: Sabtu (11 dan 18 Mei) dan Ahad (12 dan 19 Mei)

Masa: 10 pagi hingga 1 petang

Tempat perjumpaan: Terminal Feri Changi Point, 51 Lorong Bekukong

Bayaran: $25 setiap seorang

Lawatan ‘Dark Tours in Singapore’

Kawasan Changi dikenali sebagai tempat untuk ‘mencari yang ghaib’. Ikuti Eugene Tay daripada Supernatural Confessions dan pengacara bersama, Jonathan Lim, menerokai kawasan Changi yang sudah berubah landskap.



Pilih daripada dua acara – ‘Warisan dan Hantu: Kembara Twilight Changi’ dari 5 petang hingga 7 malam atau ‘Jalan bersama Hantu: Changi’ dari 8 malam hingga 10.30 malam.

Tarikh: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 dan 26 Mei

Tempat berjmpa:

‘Warisan dan Hantu: Kembara Twilight Changi’ - Tang Tea House 57 Lor Bekukong, Singapura 499173

‘Jalan bersama Hantu: Changi’ - Terminal Feri Changi Point, 51 Lorong Bekukong, Singapura 499172



Bayaran: $68 setiap seorang (harga istimewa sempena SHF).

Diskaun 10 peratus setiap tiket bagi:

i) empat peserta ($244.80 untuk empat tiket)

ii) kededua acara ($122.40 untuk ‘Warisan dan Hantu: Kembara Twilight Changi’ dan ‘Jalan bersama Hantu: Changi)

Dapatkan maklumat lanjut di https://bh.sg/Lgz6

Pameran bunga tulip,

‘Tulipmania’

Nikmati suasana dikelilingi bunga tulip apabila anda mengunjungi pameran, ‘Tulipmania’, di Gardens by the Bay.

Acara Tulipmania kembali untuk edisi ke-10 pada 2024 dengan pameran bunga tulip dari Belanda yang mencerminkan acara ‘Tulipmania’ yang pertama pada 2013.

Pameran bunga tulip pada 2024 menggabungkan tradisi dan kemodenan.

Tarikh: 29 April hingga 26 Mei

Masa: 9 pagi hingga 9 malam

Tempat: Flower Dome, Gardens by the Bay

Bayaran: Flower Dome $12 (dewasa), $8 (warga emas, 60 tahun ke atas) dan $5 (kanak-kanak, 3 hingga 12 tahun)