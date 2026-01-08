SPH Logo mobile
Gaya Hidup
Risiko jangkitan melonjak awal penggal sekolah

Melancong ke luar negara semasa cuti antara sebab peningkatan jangkitan selepas buka sekolah
DNA Dunia Anakkanak-kanakpenyakitvirussekolah
Jan 8, 2026 | 5:30 AM
Oleh kerana jangkitan sering meningkat pada awal tahun selepas sekolah dibuka semula, Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) menegaskan bahawa langkah pencegahan adalah penting bagi mengurangkan penularan penyakit berjangkit dalam kalangan kanak-kanak. - Foto fail

Kanak-kanak yang kembali ke sekolah selepas bercuti di luar negara mungkin membawa balik virus yang belum tersebar secara meluas di sini, sekali gus membolehkan jangkitan merebak dengan cepat melalui hubungan rapat dan berpanjangan.

Menurut Agensi Penyakit Berjangkit (CDA), beberapa bulan pertama dalam penggal persekolahan lazimnya menyaksikan peningkatan jangkitan saluran pernafasan dan jangkitan yang merebak melalui sentuhan.

