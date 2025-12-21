Penulis bersama teman wisata - dari kiri Encik Nazrul Jumahat dari Swiss Tourism, Encik Adhie Ichsan dari Kumparan Indo dan (kanan) Cik Hanne Tontsch dari Hotel Belvedere, sewaktu sesi makan malam di Hotel Belvedere, bermula dengan sesi makan ‘fondue’ dalam sebuah kereta kabel antik yang dipamerkan di depan hotel itu. - Foto ihsan RUBIAH MOHD