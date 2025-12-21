SPH Logo mobile
Gaya Hidup
Satu perjalanan, pelbagai musim di Switzerland

Musim sejuk Switzerland menyajikan pengalaman unik dan kehangatan budi yang luar biasa
Kaki JalanswitzerlandwisataMelancongsejuk
Dec 21, 2025 | 5:30 AM
Akhirnya tiba juga ke puncak ‘Top of Europe’ yang penuh salji di Jungfraujoch. ‘Top of Europe’ ini istimewa kerana ia merupakan stesen kereta api yang letaknya di paras tertinggi di Eropah, pada ketinggian 3,454 meter.
Akhirnya tiba juga ke puncak ‘Top of Europe’ yang penuh salji di Jungfraujoch. ‘Top of Europe’ ini istimewa kerana ia merupakan stesen kereta api yang letaknya di paras tertinggi di Eropah, pada ketinggian 3,454 meter. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

“Selamat pagi!”

Ucapan itu membuatkan saya terpaku seketika di kaunter imigresen Lapangan Terbang Zurich. Pegawai imigresen itu tersenyum, berusaha bertutur dalam bahasa Melayu sebaik melihat pasport saya dan mengetahui saya berasal dari rantau Asia. Satu sambutan yang benar-benar tidak dijangka.

