Dari warna pepohon yang hijau hinggalah ke warna keemasan musim luruh, dan putih salji yang menyelaputi gunung - Switzerland penuh dengan keindahan alam semesta yang menakjubkan. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Akhirnya tiba juga ke puncak ‘Top of Europe’ yang penuh salji di Jungfraujoch. ‘Top of Europe’ ini istimewa kerana ia merupakan stesen kereta api yang letaknya di paras tertinggi di Eropah, pada ketinggian 3,454 meter. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD
Seindah poskad dari puncak stesen Landwasserviaduk - alam semula jadi di sini membuat saya benar-benar terpegun. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Landasan bersejarah Landwasserviaduk di Grabünden ini telah dibina pada 1901, sudah beroperasi selama lebih seabad, tetapi masih kukuh dan digunakan sehingga sekarang. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD
Kereta api tidak tertutup (shuttle) ini hanya beroperasi dari bulan Mei ke Oktober dari stesen Schmitten membawa kami ke Landwasserviaduk dalam masa tiga minit saja. - Foto BM oleh UBIAH MOHD
Sebuah pancutan air di kampung Filisur tersedia untuk pengunjung minum atau isi botol air. Airnya mengalir dari gunung berdekatan, jernih dan selamat diminum. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD
Perjalanan ke St Moritz melalui Berliner Express merupakan tapak warisan UNESCO. - Foto RUBIAH MOHD
Geneva sebuah bandar kosmopolitan bersejarah dan penting juga pesat dengan populasi lebih dari 600,000. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD
Kota Geneva dipenuhi dereten hotel-hotel lima bintang dan butik-butik jam tangan mewah. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD
Masjid Geneva dikatakan masjid terbesar di kota Geneva, dan terbesar di Switzerland - boleh menampung 1,500 para jemaah dalam satu masa. - Foto-foto BM oleh RUBIAH MOHD
Pameran kerja-kerja kemanusiaan dari seluruh dunia dipamerkan di ibu pejabat Palang Merah di Geneva. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Kain dengan tulisan yang dihasilkan oleh wanita Persatuan Srebrenica, Bosnia-Herzegovina, 1996 yang dipamerkan di dalam ICRC Geneva. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD
Kerusi gergasi berkaki tiga (Broken Chair) setinggi 12 metre dan diperbuat dengan 5.5 ton kayu, adalah pameran menentang periuk api yang direka oleh pereka Swiss Daniel Berset. - Foto RUBIAH MOHD
Di depan pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), di Geneva. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Salah satu butik coklat yang kami kunjung dengan menggunakan tiket ChocoPass Discovery. - Foto RUBIAH MOHD
Huru-hara gaya makan dalam tuktuk yang bergerak, terutama apabila pinggan mangkuk mula menghayun tetapi seronok juga! - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Perarakan ‘cowbells’ di tengah kota Lucerne antara persembahan yang kami dapat saksikan sempena maraton yang sedang berlangsung pada hari itu. - Foto RUBIAH MOHD
Di kota Lucerne dan membelakangkan Chapel Bridge dan bangunan di tepian tasik Lucerne. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Akhirnya, sampai juga ke Hotel terakhir tempat kami inap, di Romantik Hotel Scheizerhof Grinderwald yang dikelilingi gunung-ganang yang diselubungi salji. - Foto hsan RUBIAH MOHD
Penulis bersama teman wisata - dari kiri Encik Nazrul Jumahat dari Swiss Tourism, Encik Adhie Ichsan dari Kumparan Indo dan (kanan) Cik Hanne Tontsch dari Hotel Belvedere, sewaktu sesi makan malam di Hotel Belvedere, bermula dengan sesi makan ‘fondue’ dalam sebuah kereta kabel antik yang dipamerkan di depan hotel itu. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Trivia: Jungfraujoch juga terkenal sebagai tempat perfileman drama romantis dari Korea ‘Crash Landing on You’. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Berswafoto sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kecantikan alam semesta ini. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Wengen adalah kota kecil di Grinderwald dan tidak ada kenderaan yang lalu - membuat udaranya nyaman dan menyegarkan! - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Di Lauterbrunnen, terdapat 72 air terjun - tetapi cuaca sejuk dan hujan menghindari saya dari gigih mencari 71 lagi. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Sempat bergambar di tengah-tengah kesejukkan salji di sebuah stesen kereta api di Grinderwald. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
Dari warna pepohon yang hijau hinggalah ke warna keemasan musim luruh, dan putih salji yang menyelaputi gunung - Switzerland penuh dengan keindahan alam semesta yang menakjubkan. - Foto ihsan RUBIAH MOHD
“Selamat pagi!”
Ucapan itu membuatkan saya terpaku seketika di kaunter imigresen Lapangan Terbang Zurich. Pegawai imigresen itu tersenyum, berusaha bertutur dalam bahasa Melayu sebaik melihat pasport saya dan mengetahui saya berasal dari rantau Asia. Satu sambutan yang benar-benar tidak dijangka.