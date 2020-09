SEJURUS membaca beberapa puisi tulisan mantan wartawan The Straits Times, Cik Yohanna Abdullah, jurutari Encik Shahrin Johry begitu terkesan sehingga mengilhamkan taridra bertajuk I Want To Remember.

Encik Shahrin, 38 tahun, dan sahabat karibnya, Encik Sufri Juwahir, 37 tahun, menyajikan taridra ini dengan bantuan beberapa penari muda sempena Hari Alzheimer Sedunia semalam.

