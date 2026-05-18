Trend 'kasut jeli' jadi tumpuan baru dalam dunia fesyen
May 18, 2026 | 1:29 PM
Trend ‘kasut jeli’ jadi tumpuan baru dalam dunia fesyen
Kasut jeli, Chloe Jelly Mule berharga $890, ditampilkan dengan pilihan warna terang, lengkap dengan perincian simpulan pada bahagian atas serta siluet bertumit rendah dan rekaan jejari terbuka. - Foto CHLOE
Jenama pakaian milik bersama personaliti terkenal Kim Kardashian, Skims, baru-baru ini telah melancarkan rekaan kasut jeli mereka sendiri.
Para pelanggan tempatan boleh mendapatkan kasut fesyen terbaru ini menerusi laman web rasmi jenama tersebut pada harga $92, tidak termasuk kos penghantaran.
