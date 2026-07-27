Topik diikutiPergi ke BHku
1.5j warga terima Baucar GST pada Ogos
1.5j warga terima Baucar GST pada Ogos
1.5j warga terima Baucar GST pada Ogos
BAUCAR BELANJA: Sekitar 1.5 juta rakyat Singapura dewasa yang layak akan menerima wang tunai sehingga $850 di bawah skim Baucar GST (GSTV), manakala kira-kira 710,000 warga emas yang layak akan menerima tokokan MediSave sehingga $450 pada Ogos. - Foto ST
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Sekitar 1.5 juta rakyat Singapura dewasa yang layak, akan menerima wang tunai sehingga $850 di bawah skim Baucar GST (GSTV).