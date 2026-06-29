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119 kes denggi direkod di S’pura pada minggu kedua Jun
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119 kes denggi direkod di S’pura pada minggu kedua Jun
119 kes denggi direkod di S’pura pada minggu kedua Jun
JUMLAH MINGGUAN TERTINGGI: Terdapat 12 kawasan penularan denggi aktif yang dilaporkan setakat 15 Jun, termasuk empat yang berada pada tahap amaran merah. - Foto ZAOBAO
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Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Sebanyak 119 kes denggi dilaporkan di Singapura pada minggu yang berakhir pada 13 Jun.