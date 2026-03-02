2 produk snek Milo ditarik balik, mungkin kandung bahan getah
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
PRODUK TERJEJAS: Agensi Makanan Singapura (SFA) telah mengarahkan syarikat Nestle Singapore supaya menarik balik dua kumpulan snek Milo kerana kemungkinan mengandungi bahan getah. - Foto SFA
Agensi Makanan Singapura (SFA) telah mengarahkan syarikat Nestle Singapore supaya menarik balik dua kumpulan snek Milo kerana kemungkinan mengandungi bahan getah.
Langkah penarikan balik snek berkenaan – bagi versi biasa dan bersalut – sedang dijalankan, menurut kenyataan SFA pada 13 Februari.