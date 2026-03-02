SPH Logo mobile
2 produk snek Milo ditarik balik, mungkin kandung bahan getah

Gen G-Ehwal Semasa
Mar 2, 2026 | 5:30 AM

PRODUK TERJEJAS: Agensi Makanan Singapura (SFA) telah mengarahkan syarikat Nestle Singapore supaya menarik balik dua kumpulan snek Milo kerana kemungkinan mengandungi bahan getah.
Agensi Makanan Singapura (SFA) telah mengarahkan syarikat Nestle Singapore supaya menarik balik dua kumpulan snek Milo kerana kemungkinan mengandungi bahan getah.

Langkah penarikan balik snek berkenaan – bagi versi biasa dan bersalut – sedang dijalankan, menurut kenyataan SFA pada 13 Februari.

