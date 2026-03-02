HABUAN UNTUK PENDUDUK: Penduduk warga emas di Tampines, Encik Lau Boon Sai, dan isterinya, Cik Lim Moi Soon (tiga dan empat dari kiri), menerima habuan daripada Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad (dua dari kanan), pada 7 Februari menjelang perayaan Tahun Baharu Cina dan Hari Raya Aidilfitri. - Foto KHALID BABA