20,000 pek perayaan bagi warga emas jelang Tahun Baharu Cina, Aidilfitri
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
HABUAN UNTUK PENDUDUK: Penduduk warga emas di Tampines, Encik Lau Boon Sai, dan isterinya, Cik Lim Moi Soon (tiga dan empat dari kiri), menerima habuan daripada Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad (dua dari kanan), pada 7 Februari menjelang perayaan Tahun Baharu Cina dan Hari Raya Aidilfitri. - Foto KHALID BABA
Menjelang perayaan Tahun Baharu Cina dan Hari Raya Aidilfitri 2026, hampir 20,000 orang telah menerima pek perayaan berisi produk makanan dan barang keperluan rumah
Pada 7 Februari, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad, yang juga Anggota Parlimen (AP) bagi GRC Tampines, telah memberikan pek perayaan tersebut kepada penduduk di kawasan itu, termasuk pasangan suami isteri, Encik Lau Boon Sai dan Cik Lim Moi Soon.