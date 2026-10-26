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Sekilas Berita
242 wau dilukis di WGS sempena Bulan Bahasa catat rekod baharu
242 wau dilukis di WGS sempena Bulan Bahasa catat rekod baharu
Foto WGS
Oct 26, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
242 wau dilukis di WGS sempena Bulan Bahasa catat rekod baharu
Sebanyak 242 wau telah dilukis di Wisma Geylang Serai (WGS) pada 10 Oktober, sekali gus mencatatkan satu rekod baharu dalam Singapore Book of Records bagi bilangan wau terbanyak yang dilukis dalam satu acara.
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