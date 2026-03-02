3,000 askar SAF lapor diri bagi latihan kerahan SG Ready
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
LAWAT KEM: Menteri Negara Kanan (Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad (tengah), mengadakan lawatan ke Kem Selarang pada 7 Februari. - Foto ZAOBAO
Sekitar 3,000 Anggota Kerahan Perkhidmatan Negara (NSmen) daripada Divisyen Singapura ke-9 (9 DIV) Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) melaporkan diri ke Kem Selarang pada 7 Februari dalam satu Latihan Kerahan di bawah Latihan SG Ready 2026 (ESR 2026).
Dalam kenyataannya pada 7 Februari, Kementerian Pertahanan (Mindef) berkata latihan sedemikian memastikan SAF sentiasa bersedia dan mengesahkan askar, prasarana dan proses kerahan boleh beroperasi secara lancar dan berkesan.
