Sekitar 3,000 Anggota Kerahan Perkhidmatan Negara (NSmen) daripada Divisyen Singapura ke-9 (9 DIV) Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) melaporkan diri ke Kem Selarang pada 7 Februari dalam satu Latihan Kerahan di bawah Latihan SG Ready 2026 (ESR 2026).