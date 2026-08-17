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4,500 belia rentan terima kupon tebus minuman berprotein di Cheers
TEBUS MINUMAN SIHAT: Sebanyak 44 cawangan Cheers di serata Singapura akan terlibat dalam program rintis yang bertujuan menangani keperluan pemakanan golongan rentan di Singapura. - Foto ST
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Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Seramai 4,500 belia berusia antara 12 dengan 18 tahun menerima kupon untuk menebus minuman berprotein di cawangan Cheers terpilih mulai 31 Julai hingga 31 Ogos.