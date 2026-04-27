Topic followed successfullyGo to BHku
Acara sukan madrasah kembali, galak semangat kesukanan, perpaduan
Premium
Apr 27, 2026 | 5:30 AM
SEMARAK SUASANA: Pelajar dari enam madrasah tempatan berhimpun di Stadium Woodlands, dalam edisi ketiga acara Sukan dan Permainan Madrasah (MSG) 2026 pada 2 April. - Foto MUIS
Semangat kesukanan menyemarakkan suasana apabila pelajar dari enam madrasah tempatan berhimpun di Stadium Woodlands dalam edisi ketiga acara Sukan dan Permainan Madrasah (MSG) 2026 pada 2 April.
Acara yang kembali dianjurkan selepas tujuh tahun itu, menyaksikan lebih 2,500 pelajar mengambil bahagian dalam pelbagai pertandingan sukan.
