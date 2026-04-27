Topic followed successfullyGo to BHku
Anak harimau bintang Sri Lanka temui pelawat di Taman Haiwan S’pura
Premium
Apr 27, 2026 | 5:30 AM
PENAMPILAN PERTAMA: Tiga ekor anak harimau bintang Sri Lanka itu boleh ditemui di pameran ‘Wild Africa’ bersama ibu mereka setiap hari sehingga pertengahan Mei, dan selepas itu pada setiap Rabu, Sabtu dan Ahad. - Foto MANDAI WILDLIFE GROUP
Tiga ekor harimau bintang Sri Lanka, yang lahir pada 1 Januari di Taman Haiwan Singapura, kini membuat penampilan pertama mereka.
Anak harimau bintang itu, dua ekor jantan dan seekor betina, adalah yang pertama daripada spesies itu dilahirkan di Taman Haiwan Singapura.