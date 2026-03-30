Artis cilik pamer karya di Perancis
Premium
Artis cilik pamer karya di Perancis
Mar 30, 2026 | 5:30 AM
Artis cilik pamer karya di Perancis
LUKISAN DIPAMERKAN: Adam Danial Mohamad Faisal teruja dapat berpeluang mempamerkan lukisannya yang bertajuk, ‘Where Machines Grow Life’, di pameran ‘Art Capital Paris: Le Salon des Artistes Français’ yang berlangsung di Grand Palais, Perancis, dari 18 hingga 22 Februari. - Foto DESMOND WEE
Adam Danial Mohamad Faisal, 12 tahun, teruja kerana lukisan pertamanya, Where Machines Grow Life (Di Mana Mesin Membangunkan Kehidupan) dipamerkan di pameran seni berprestij di Perancis.
Lukisannya itu dipamerkan di ‘Art Capital Paris: Le Salon des Artistes Français’, yang berlangsung di Grand Palais, Perancis, dari 18 hingga 22 Februari.