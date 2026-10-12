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Sekilas Berita
Atlet angkat berat catat rekod dunia di pertandingan antarabangsa
Atlet angkat berat catat rekod dunia di pertandingan antarabangsa
Foto ihsan MUHAMMAD HAZRUL ABDUL MALIK
Oct 12, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Atlet angkat berat catat rekod dunia di pertandingan antarabangsa
Bagi Encik Muhammad Hazrul Abdul Malik, mengejar rekod dunia bukan sekadar menjalani latihan berjam-jam mengangkat besi di gimnasium, beliau juga perlu bekerja sambilan untuk membiayai sendiri impiannya.
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