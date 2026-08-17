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Atlet cilik S’pura pertama sertai pertandingan gusti di Dagestan, Russia
WARGA PERTAMA: Pada usia sembilan tahun, Rumi Rangkayo Noorman (kiri) dipercayai merupakan warga Singapura pertama yang menyertai kejohanan sukan gusti, atau ‘grappling’ di Dagestan, Russia. - Foto MOHAMMED NOORMAN MUBARAK AHMAD
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Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Sedang rakan sebayanya mungkin menghabiskan cuti sekolah dengan bermain permainan video atau bersiar-siar, Rumi Rangkayo Noorman, sembilan tahun, memilih untuk menceburi sesuatu yang berbeza.