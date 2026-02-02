Bangkit daripada rasa kecewa hingga raih 5A dalam GCE ‘O’
Bangkit daripada rasa kecewa hingga raih 5A dalam GCE ‘O’
TUKAR ALIRAN: Ditempatkan dalam aliran Normal Akademik (NA) di Menengah 1, Muhammad Rayyan Jefri, pelajar Sekolah Menengah Jurong, berjaya berpindah ke aliran Ekspres semasa di Menengah 3. - Foto NUR DIYANA TAHA
Tekad Muhammad Rayyan Jefri untuk membuat perubahan dan selanjutnya berjaya dalam pelajaran bermula seawal hari dia menerima keputusan Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE).
Remaja yang kini berusia 16 tahun itu akur sikap sambil lewa ketika di Sekolah Rendah Boon Lay Garden telah menyebabkan keputusan yang diraihnya tidak seperti yang diharapkan.