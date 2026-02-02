SPH Logo mobile
Bangkit daripada rasa kecewa hingga raih 5A dalam GCE ‘O’

Feb 2, 2026 | 5:30 AM
INSYIRAH MOHD SHUKOR
TUKAR ALIRAN: Ditempatkan dalam aliran Normal Akademik (NA) di Menengah 1, Muhammad Rayyan Jefri, pelajar Sekolah Menengah Jurong, berjaya berpindah ke aliran Ekspres semasa di Menengah 3.
TUKAR ALIRAN: Ditempatkan dalam aliran Normal Akademik (NA) di Menengah 1, Muhammad Rayyan Jefri, pelajar Sekolah Menengah Jurong, berjaya berpindah ke aliran Ekspres semasa di Menengah 3.

Tekad Muhammad Rayyan Jefri untuk membuat perubahan dan selanjutnya berjaya dalam pelajaran bermula seawal hari dia menerima keputusan Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE).

Remaja yang kini berusia 16 tahun itu akur sikap sambil lewa ketika di Sekolah Rendah Boon Lay Garden telah menyebabkan keputusan yang diraihnya tidak seperti yang diharapkan.

Gen G-Gempar
