Bazar Kampong Gelam mula 11 Feb, bazar Geylang Serai pada 14 Feb

Gen G
Premium

Gen G-Ehwal Semasa
Feb 2, 2026 | 5:30 AM
KHAIRUL AKMAL ALI
PERSIAPAN BAZAR: Persiapan untuk Bazar Ramadan 2026 di Geylang Serai sudah bermula.
PERSIAPAN BAZAR: Persiapan untuk Bazar Ramadan 2026 di Geylang Serai sudah bermula. - Foto KHALID BABA

Bazar Ramadan Geylang Serai pada 2026 dijadualkan akan berlangsung selama 35 hari, dari 14 Februari hingga malam Hari Raya Aidilfitri pada 20 Mac.

Manakala bazar di Kampong Gelam pula akan diadakan selama 33 hari, dari 11 Februari hingga 15 Mac.

Gen G-Ehwal Semasa
