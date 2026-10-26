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Sekilas Berita
BH lancar dermasiswa, program mentor bagi pelajar pengajian tinggi
BH lancar dermasiswa, program mentor bagi pelajar pengajian tinggi
Foto NUR DIYANA TAHA
Oct 26, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
BH lancar dermasiswa, program mentor bagi pelajar pengajian tinggi
Akhbar Berita Harian (BH) telah melancarkan dermasiswa dan program mentor bagi pelajar kurang berkemampuan yang mengikuti pengajian dalam bidang media dan komunikasi serta pengajian Melayu di politeknik serta universiti.
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