Premium
Burung hering Himalaya diselamatkan di ECP mati selepas kesihatan merosot
Feb 2, 2026 | 5:30 AM
PUNCA KEMATIAN: Burung hering Himalaya ini diselamatkan pada 11 Januari, mati pada 15 Januari kerana masalah buah pinggang dan gangguan pencernaan sedia ada. - Foto ACRES
Persatuan Berkaitan Penyelidikan dan Pendidikan Haiwan (Acres) mengesahkan pada 19 Januari bahawa seekor burung hering Himalaya yang diselamatkan sebelum ini, telah dilaporkan mati pada 15 Januari.