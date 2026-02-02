SPH Logo mobile
Burung hering Himalaya diselamatkan di ECP mati selepas kesihatan merosot

Feb 2, 2026 | 5:30 AM

PUNCA KEMATIAN: Burung hering Himalaya ini diselamatkan pada 11 Januari, mati pada 15 Januari kerana masalah buah pinggang dan gangguan pencernaan sedia ada. - Foto ACRES

IMBUHKAN PERKATAAN YANG DITEBALKAN DENGAN IMBUHAN YANG BETUL

Persatuan Berkaitan Penyelidikan dan Pendidikan Haiwan (Acres) mengesahkan pada 19 Januari bahawa seekor burung hering Himalaya yang diselamatkan sebelum ini, telah dilaporkan mati pada 15 Januari.

