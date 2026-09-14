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Sekilas Berita
Cabaran ‘misteri’ bahasa Melayu uji murid sekolah rendah
Cabaran ‘misteri’ bahasa Melayu uji murid sekolah rendah
Foto SEKOLAH RENDAH BEACON
Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Cabaran ‘misteri’ bahasa Melayu uji murid sekolah rendah
Sorakan dan gelak ketawa lebih 56 murid sekolah rendah yang beraksi sebagai detektif dan penterjemah bahasa memenuhi dewan di Kelab Masyarakat Zhenghua di Bukit Panjang pada pagi 22 Ogos.
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