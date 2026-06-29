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Dulu kurang yakin, kini jadi inspirasi remaja
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Dulu kurang yakin, kini jadi inspirasi remaja
Dulu kurang yakin, kini jadi inspirasi remaja
USAHAWAN MUDA: Cik Nur Alya Roziz (kiri), atau lebih dikenali sebagai @lycheelahalamak di media sosial, berkongsi tentang perjalanan hidupnya kepada pelajar di SPH Media pada 2 Jun. - Foto ZAHIN ZAFIR AZHAR
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Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Di sebalik senyuman dan kejayaan Lychee Co hari ini, tersimpan kisah seorang gadis berusia 19 tahun yang pernah bergelut dengan rasa kurang yakin terhadap dirinya.