Topic followed successfullyGo to BHku
FairPrice lancar 1,300 troli pintar jelang akhir 2026
Premium
FairPrice lancar 1,300 troli pintar jelang akhir 2026
May 11, 2026 | 5:30 AM
FairPrice lancar 1,300 troli pintar jelang akhir 2026
IMBAS BARANG: Lebih 1,300 unit troli pintar akan ditempatkan di 48 cawangan FairPrice Finest dan Xtra menjelang akhir 2026, termasuk di VivoCity, Jewel Lapangan Terbang Changi, Nex, Junction 8 dan Bedok Mall. - Foto ST
Menyusuli kejayaan percubaan di Punggol, troli pintar FairPrice yang membolehkan pelanggan mengimbas barangan dan membuat bayaran di mana-mana sahaja di dalam pasar raya tanpa perlu beratur panjang, kini mula diperluaskan ke lebih banyak cawangan.
Lebih 1,300 unit troli ini akan ditempatkan di 48 cawangan FairPrice Finest dan Xtra menjelang akhir 2026, termasuk di VivoCity, Jewel Lapangan Terbang Changi, Nex, Junction 8 dan Bedok Mall.