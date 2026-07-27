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Gelanggang tertutup di Jalan Kayu tawar kemudahan pelbagai sukan
Gelanggang tertutup di Jalan Kayu tawar kemudahan pelbagai sukan
Gelanggang tertutup di Jalan Kayu tawar kemudahan pelbagai sukan
KEMUDAHAN BERSUKAN: The Sports Arina (TSA) @ Jalan Kayu menyediakan 10 gelanggang bola pikel yang dilengkapi penyaman udara. - Foto ZAOBAO
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Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Sebuah pusat sukan baharu yang sangat besar telah dibuka secara rasmi pada 12 Julai.
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