KEMPEN MEMBACA: Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (tengah), semasa pelancaran kempen, ‘Read to Lead: Building an AI-Ready Mind’ (Baca untuk Memimpin: Membina Minda untuk Bersedia dengan AI), di lobi awam Asia Square, Shenton Way, pada 14 Julai. - Foto ST