Topik diikutiPergi ke BHku
Inisiatif membaca buat warga S’pura asah minda nilai AI
Inisiatif membaca buat warga S’pura asah minda nilai AI
Inisiatif membaca buat warga S’pura asah minda nilai AI
KEMPEN MEMBACA: Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (tengah), semasa pelancaran kempen, ‘Read to Lead: Building an AI-Ready Mind’ (Baca untuk Memimpin: Membina Minda untuk Bersedia dengan AI), di lobi awam Asia Square, Shenton Way, pada 14 Julai. - Foto ST
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 27, 2026 | 7:16 PM
Satu inisiatif membaca kebangsaan selama setahun dilancarkan, untuk meningkatkan kemahiran penilaian kritikal dalam membantu rakyat Singapura membezakan antara fakta dengan maklumat palsu, yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI).