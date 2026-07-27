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Karya 36 pelukis istimewa hiasi Pek NDP 2026
Karya 36 pelukis istimewa hiasi Pek NDP 2026
Karya 36 pelukis istimewa hiasi Pek NDP 2026
SENTUHAN KREATIVITI: Presiden Tharman Shanmugaratnam (tengah) bergambar bersama seniman berkeperluan khas yang menghasilkan enam rekaan pek sempena Hari Kebangsaan (NDP) 2026, ketika sesi bertemu dan beramah mesra di Stadium Negara pada 30 Jun. Turut hadir ialah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), SG Enable, Cik Lee May Gee (barisan belakang, tujuh dari kiri); Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif NDP 2026, Brigedier Jeneral (BG) Lim Han Yong (barisan belakang, enam dari kiri); serta Pengerusi Jawatankuasa Pek NDP 2026, Leftenan Kolonel (LTC) Chong Guan Tat (barisan belakang, empat dari kiri). - Foto ZAOBAO
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Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Pek Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP) pada 2026 tampil berbeza dan bermakna dengan pelbagai corak menarik.