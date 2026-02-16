Premium
Kedai gula-gula SGFR buka cawangan ke-8 di Bedok Mall
Feb 16, 2026 | 5:30 AM
LOKASI STRATEGIK: Seramai 700 orang membanjiri cawangan baharu SGFR di Bedok Mall pada majlis perasmian pada 17 Januari. - Foto SGFR
IMBUHKAN PERKATAAN YANG DITEBALKAN DENGAN IMBUHAN YANG BETUL
Kedai gula-gula dan snek setempat SGFR membuka cawangan kelapan di pusat beli-belah Bedok Mall, yang [BANJIR] peminat semasa pembukaan rasmi cawangan itu pada 17 Januari.
