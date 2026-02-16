SPH Logo mobile
Kedai gula-gula SGFR buka cawangan ke-8 di Bedok Mall

Feb 16, 2026 | 5:30 AM
Farah Dhabitah Abu Samah
Farah Dhabitah Abu Samah

Kedai gula-gula SGFR buka cawangan ke-8 di Bedok Mall

LOKASI STRATEGIK: Seramai 700 orang membanjiri cawangan baharu SGFR di Bedok Mall pada majlis perasmian pada 17 Januari.
LOKASI STRATEGIK: Seramai 700 orang membanjiri cawangan baharu SGFR di Bedok Mall pada majlis perasmian pada 17 Januari.

IMBUHKAN PERKATAAN YANG DITEBALKAN DENGAN IMBUHAN YANG BETUL

Kedai gula-gula dan snek setempat SGFR membuka cawangan kelapan di pusat beli-belah Bedok Mall, yang [BANJIR] peminat semasa pembukaan rasmi cawangan itu pada 17 Januari.

