Kilauan cahaya lampu Hari Raya Geylang Serai
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
HIASAN PERAYAAN: Lampu Hari Raya di sekitar kawasan Geylang Serai telah dinyalakan pada malam 14 Februari dalam acara perasmian yang dihadiri sekitar 1,000 orang. - Foto DESMOND WEE
Acara Penyalaan Lampu Hari Raya 2026 di Geylang Serai telah dilancarkan secara meriah pada 14 Februari lalu dengan hiasan lampu sepanjang 2.6 kilometer.
Walaupun dalam cuaca hujan, ia tidak sedikit pun menghampakan semangat dan keriangan lebih 1,000 hadirin yang tiba seawal 5 petang untuk menyaksikan acara tersebut.