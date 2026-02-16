SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Ladang solar pertama SAF siap dibina di Pangkalan Udara Sembawang

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Gen G
Premium

Ladang solar pertama SAF siap dibina di Pangkalan Udara Sembawang

Gen G-Ehwal Semasa
Feb 16, 2026 | 5:30 AM
ANWAR SALEH
ANWAR SALEH

Ladang solar pertama SAF siap dibina di Pangkalan Udara Sembawang

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
JANA TENAGA: Sebuah ladang solar berskala besar telah dibuka di Pangkalan Udara Sembawang pada 30 Januari.
JANA TENAGA: Sebuah ladang solar berskala besar telah dibuka di Pangkalan Udara Sembawang pada 30 Januari. - Foto ST

Sebuah ladang solar berskala besar – yang pertama oleh Kementerian Pertahanan (Mindef) dan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) – telah dibuka di Pangkalan Udara Sembawang pada 30 Januari.

Setelah siap sepenuhnya menjelang akhir 2026, ia akan dapat menjana tenaga puncak 18 megawatt (MWp) – sama seperti membekalkan kuasa kepada 4,700 flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) empat bilik setiap tahun.

Gen G-Ehwal Semasa
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg