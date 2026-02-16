SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Lapangan Terbang Changi guna traktor tanpa pemandu angkut bagasi

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Gen G
Premium

Lapangan Terbang Changi guna traktor tanpa pemandu angkut bagasi

Gen G-Ehwal Semasa
Feb 16, 2026 | 5:30 AM

Lapangan Terbang Changi guna traktor tanpa pemandu angkut bagasi

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
KENDERAAN TANPA PEMANDU: Traktor ini, yang telah diuji sejak 2023, beroperasi sepenuhnya secara autonomi, namun dilengkapi pemandu keselamatan sebagai langkah kecemasan sehingga November 2025.
KENDERAAN TANPA PEMANDU: Traktor ini, yang telah diuji sejak 2023, beroperasi sepenuhnya secara autonomi, namun dilengkapi pemandu keselamatan sebagai langkah kecemasan sehingga November 2025. - Foto ST

Lapangan Terbang Changi mula menggunakan dua kenderaan autonomi (AV), yang boleh berfungsi tanpa bantuan manusia, dalam operasi pada 20 Januari.

Ia digunakan sebagai traktor tanpa pemandu untuk mengangkut bagasi antara Terminal 1 (T1) dengan Terminal 4 (T4).

Gen G-Ehwal Semasa
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg