Lapangan Terbang Changi guna traktor tanpa pemandu angkut bagasi
Feb 16, 2026 | 5:30 AM
KENDERAAN TANPA PEMANDU: Traktor ini, yang telah diuji sejak 2023, beroperasi sepenuhnya secara autonomi, namun dilengkapi pemandu keselamatan sebagai langkah kecemasan sehingga November 2025. - Foto ST
Lapangan Terbang Changi mula menggunakan dua kenderaan autonomi (AV), yang boleh berfungsi tanpa bantuan manusia, dalam operasi pada 20 Januari.
Ia digunakan sebagai traktor tanpa pemandu untuk mengangkut bagasi antara Terminal 1 (T1) dengan Terminal 4 (T4).