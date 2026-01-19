Mulai Januari 2026, pelajar sekolah menengah tidak dibenarkan menggunakan telefon dan jam tangan bijak di luar waktu belajar di sekolah, seperti semasa waktu rehat dan sewaktu kegiatan kokurikulum (CCA), sebagai sebahagian daripada garis panduan penggunaan skrin yang ___________.
Garis panduan baharu yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan (MOE) ini __________ dengan sekatan yang telah dilaksanakan bagi murid sekolah rendah sejak Januari 2025, sebagai sebahagian daripada siri inisiatif untuk membantu kanak-kanak dan ibu bapa membentuk penggunaan digital yang sihat.
