Akibat tidak sabar untuk mencuba sukan baharu, pemain bola keranjang, Putri Qaleysha Edora Muhammad Firdaus, 12 tahun, merupakan antara peserta yang pertama untuk tiba di Sekolah Rendah Bedok Green bagi satu klinik bola sepak pada 13 Disember 2025.
Meskipun klinik bola sepak anjuran Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC) South East itu bermula pada 9 pagi, Putri Qaleysha dan enam orang anggota keluarganya termasuk ibu bapa, adik perempuan dan tiga saudara, tiba di sana seawal 7.40 pagi.
