Lebih 150 peserta menyertai Fiesta Bola Sepak 2026 yang dianjurkan buat julung-julung kalinya oleh SPH Media pada 7 Jun, yang diadakan di Pusat Latihan Lion City Sailors di Mattar Road, di kawasan Aljunied.

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Jawapan Minggu IniJun 29, 2026 | 5:30 AM
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