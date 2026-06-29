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Lebih 150 peserta turun padang bagi fiesta bola sepak SPH Media
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Lebih 150 peserta turun padang bagi fiesta bola sepak SPH Media
Lebih 150 peserta turun padang bagi fiesta bola sepak SPH Media
SEMANGAT BERPASUKAN: Lebih 150 peserta menyertai Fiesta Bola Sepak 2026 yang dianjurkan buat julung-julung kalinya oleh SPH Media pada 7 Jun, yang diadakan di Pusat Latihan Lion City Sailors di Mattar Road. - Foto ADAM MIFZAL FAIZAL
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Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Lebih 150 peserta menyertai Fiesta Bola Sepak 2026 yang dianjurkan buat julung-julung kalinya oleh SPH Media pada 7 Jun, yang diadakan di Pusat Latihan Lion City Sailors di Mattar Road, di kawasan Aljunied.
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