HAYATI KEHIJAUAN: Menteri Penyelaras bagi Dasar Sosial merangkap Menteri Kesihatan dan Anggota Parlimen (AP) GRC Sembawang, Encik Ong Ye Kung (tengah), berkata pembukaan lima taman di Bukit Canberra itu memberi penghormatan kepada warisan dan alam semula jadi di kawasan Sembawang. - Foto ZAOBAO