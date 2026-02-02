SPH Logo mobile
Lokar dipasang di sekolah bagi pelajar simpan telefon bimbit

Gen G
Gen G-Ehwal Semasa
Feb 2, 2026 | 5:30 AM
CIRI LOKAR: Sesetengah lokar boleh dikunci oleh pelajar menggunakan kunci atau kunci kombinasi dan ia mempunyai tingkap akrilik. - Foto WE-LINKS

Kira-kira 10 sekolah menengah di Singapura menyatakan minat memasang lokar telefon bimbit mulai akhir 2025.

Tidak seperti lokar biasa yang boleh menyimpan barang seperti buku teks dan fail, lokar tersebut dikhususkan untuk __________ mudah alih dan biasanya dikawal guru berikutan garis panduan baharu Kementerian Pendidikan (MOE) yang melarang penggunaan telefon dan jam pintar sepanjang hari persekolahan.

Gen G-Ehwal Semasa
