Topik diikutiPergi ke BHku
LTA uji papan tanda ERP baharu di lima lokasi
Premium
LTA uji papan tanda ERP baharu di lima lokasi
May 25, 2026 | 5:30 AM
LTA uji papan tanda ERP baharu di lima lokasi
UJI SISTEM BAHARU: Papan tanda dan penandaan jalan ini bertujuan menjadi petunjuk visual lokasi kutipan Bayaran Elektronik Jalan Raya (ERP) apabila gantri fizikal ditanggalkan, di bawah sistem baharu yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2027. - Foto FACEBOOK LTA
Keberkesanan papan tanda dan penandaan jalan bagi Bayaran Elektronik Jalan Raya (ERP) generasi baharu akan diuji di lima lagi lokasi pada Jun dan Julai 2026.
Papan tanda dan penandaan jalan itu bertujuan menjadi petunjuk visual lokasi kutipan ERP apabila gantri fizikal ____________ secara berperingkat lewat 2026, di bawah sistem baharu yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2027.