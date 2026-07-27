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Mantan ‘Prez-iden’ Halimah dalam bentuk mainan vintaj
Mantan ‘Prez-iden’ Halimah dalam bentuk mainan vintaj
Mantan ‘Prez-iden’ Halimah dalam bentuk mainan vintaj
BEKAS UNIK: Wajah mantan Presiden Singapura, Puan Halimah Yacob, pada permukaan bekas gula-gula vintaj yang diberi nama ‘Prez’, merupakan hasil seni unik rekaan jenama, Bird Hand Toys. - Foto INSTAGRAM BIRDHANDTOYS.ASIA
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Jul 27, 2026 | 5:30 AM
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