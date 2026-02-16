Mula di karnival sekolah, kini wakili skuad bola lantai S’pura di arena dunia
Feb 16, 2026 | 5:30 AM
CETUS MINAT: Pemain bola lantai negara, Encik Muhammad Mikhail Raiyan, jatuh cinta terhadap sukan itu semasa mula mencubanya di karnival sekolah rendah. - Foto AKADEMI BOLA LANTAI BELIA
Kemenangan pingat emas dalam pertandingan bola lantai pertamanya pada usia tujuh tahun menjadi detik yang sukar dilupakan buat Encik Muhammad Mikhail Raiyan.
Ketika itu, beliau sekadar ingin mencuba sukan yang diperkenalkan semasa karnival sukan sekolah rendahnya, Sekolah Rendah Endeavour di 10 Admiralty Link.