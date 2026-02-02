SPH Logo mobile
Mula sebagai gurauan, 3 remaja buka gerai makanan Barat

Gen G-Sensasi
Feb 2, 2026 | 5:30 AM
Farah Dhabitah Abu Samah
Farah Dhabitah Abu Samah

Mula sebagai gurauan, 3 remaja buka gerai makanan Barat

TIGA SEKAWAN: Kedai makanan Barat baharu di Yishun, Berjaya Western, diasaskan oleh tiga remaja, (dari kiri) Encik Muhammad Qusyairi Abdul Rahman, Encik Hanz Haiqyl K Yazid dan Encik Mohamad Irfan Mohamad Tahar.
Apa yang bermula sebagai gurauan dalam kalangan tiga sahabat berusia 19 tahun kini menjadi kenyataan apabila mereka membuka gerai makanan Barat pertama mereka di Yishun.

Encik Hanz Haiqyl K Yazid, Encik Mohamad Irfan Mohamad Tahar dan Encik Muhammad Qusyairi Abdul Rahman, merupakan pelajar sepenuh masa yang memberanikan diri menceburi industri makanan dan minuman (F&B) walaupun tidak mempunyai sebarang pengalaman terdahulu.

