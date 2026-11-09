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Sekilas Berita
Murid tadika ambil Bahasa Melayu akan terima naskhah percuma ‘Cilik Cerdik’
Murid tadika ambil Bahasa Melayu akan terima naskhah percuma ‘Cilik Cerdik’
Foto ST
Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Murid tadika ambil Bahasa Melayu akan terima naskhah percuma ‘Cilik Cerdik’
Semua kanak-kanak Tadika 1 (K1) dan Tadika 2 (K2) akan menerima naskhah penerbitan bahasa ibunda masing-masing setiap bulan mulai 2027 bagi meningkatkan pembelajaran bahasa mereka.
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