Topik diikutiPergi ke BHku
Netizen keliru, persoal sistem pandu arah baharu Laluan Circle
Netizen keliru, persoal sistem pandu arah baharu Laluan Circle
Netizen keliru, persoal sistem pandu arah baharu Laluan Circle
SKRIN DIGITAL: Sistem pandu arah baharu Laluan Circle (CCL) yang diperkenalkan Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) telah mencetuskan kekeliruan dalam kalangan netizen. - Foto REDDIT A-CHICKEN
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 13, 2026 | 5:30 AM
IMBUHKAN PERKATAAN YANG DITEBALKAN DENGAN IMBUHAN YANG BETUL:
Laporan berkaitan
Jawapan Minggu IniJul 13, 2026 | 5:30 AM