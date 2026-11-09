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Sekilas Berita
NLB anjur perpustakaan ‘pop-up’ kartun Peanuts di Plaza S'pura
NLB anjur perpustakaan ‘pop-up’ kartun Peanuts di Plaza S'pura
Foto NLB
Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
NLB anjur perpustakaan ‘pop-up’ kartun Peanuts di Plaza S'pura
Peminat kartun Peanuts dan pencinta buku kini boleh menyelami dunia watak Snoopy, Woodstock dan Charlie Brown di perpustakaan sementara, atau ‘pop-up’, baharu di pusat beli-belah, Plaza Singapura di Orchard Road.
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