Peminat kartun Peanuts dan pencinta buku kini boleh menyelami dunia watak Snoopy, Woodstock dan Charlie Brown di perpustakaan sementara, atau ‘pop-up’, baharu di pusat beli-belah, Plaza Singapura di Orchard Road.

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