Topik diikutiPergi ke BHku
Pasangan ibu anak latih kawad bersama untuk NDP 2026
Pasangan ibu anak latih kawad bersama untuk NDP 2026
Pasangan ibu anak latih kawad bersama untuk NDP 2026
LATIH BERSAMA: (Dari kiri) Komander Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP), Pakar Tentera 6 (ME6) Chia Yeow Kwang Caleb (kiri); Pengerusi Jawatankuasa Perbarisan dan Upacara (P&C) NDP, Kolonel Anthony Lau; komander kontinjen Majlis Sukan Orang Kurang Upaya Singapura, Cik Yap Qian Yin; anggota kontinjen Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Cik Siti Radziah Zainal Abidin; dan anak lelakinya, Ari Wafiy Muhammad Mahfudz, yang akan menyertai kontinjen belia Pasukan Kadet Kebangsaan (NCC). - Foto ST
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Kegiatan berbasikal yang dahulu dilakukan bersama pada waktu lapang kini beralih kepada latihan kawad bagi pasangan ibu dan anak, Cik Siti Radziah Zainal Abidin, 45 tahun; dan Ari Wafiy Muhammad Mahfudz, 15 tahun.