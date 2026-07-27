LATIH BERSAMA: (Dari kiri) Komander Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP), Pakar Tentera 6 (ME6) Chia Yeow Kwang Caleb (kiri); Pengerusi Jawatankuasa Perbarisan dan Upacara (P&C) NDP, Kolonel Anthony Lau; komander kontinjen Majlis Sukan Orang Kurang Upaya Singapura, Cik Yap Qian Yin; anggota kontinjen Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Cik Siti Radziah Zainal Abidin; dan anak lelakinya, Ari Wafiy Muhammad Mahfudz, yang akan menyertai kontinjen belia Pasukan Kadet Kebangsaan (NCC). - Foto ST