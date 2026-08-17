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Pasport S’pura kekal paling berkuasa di dunia sekali lagi
KEKAL KEDUDUKAN: Pemegang pasport Singapura terus menikmati kelebihan memiliki pasport paling berkuasa di dunia, dengan akses bebas visa atau visa semasa ketibaan ke 192 destinasi. - Foto ZAOBAO
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Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Pemegang pasport Singapura terus menikmati kelebihan memiliki pasport paling berkuasa di dunia, dengan akses bebas visa atau visa semasa ketibaan ke 192 destinasi.