Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
Pekerja binaan mula kerja dengan rutin senaman di Tanjong Katong

Pekerja binaan mula kerja dengan rutin senaman di Tanjong Katong

Gen G-Tular
Mar 2, 2026 | 5:30 AM

Pekerja binaan mula kerja dengan rutin senaman di Tanjong Katong

SENAMAN JADI TULAR: Video yang dimuat naik di TikTok telah meraih lebih 145,000 tontonan dengan komen netizen yang rata-rata memuji disiplin pekerja-pekerja tersebut.
SENAMAN JADI TULAR: Video yang dimuat naik di TikTok telah meraih lebih 145,000 tontonan dengan komen netizen yang rata-rata memuji disiplin pekerja-pekerja tersebut. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK AGATAINSINGAPORE

IMBUHKAN PERKATAAN YANG DITEBALKAN DENGAN IMBUHAN YANG BETUL:

Satu klip video memaparkan sekumpulan pekerja binaan melakukan senaman [REGANG] pagi di tapak pembangunan Amber House di Tanjong Katong menjadi tular, sekali gus mencuit hati netizen.

Jawapan Minggu Ini
Gen G-Tular
