Encik Aiman Hakim Reza, pelajar tahun akhir Diploma Kecerdasan Buatan (AI) Gunaan dan Analitik di Politeknik Nanyang (NYP), telah dipilih menjalani satu program latihan industri di ladang ayam yang terletak di Puwarkarta, Jawa, Indonesia antara Mac 2025 dengan Mac 2026.

Selepas tiga bulan Encik Aiman, 19 tahun, memperkenalkan Sistem Pemantauan AI dalam operasi harian ladang itu, daya penghasilan ladang tersebut didapati meningkat kerana sistem itu membantu pihak penyelia memastikan piawaian tinggi dikuatkuasakan di ladang berkenaan.